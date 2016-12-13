Персонаж комиксов Чудо-Женщина перестанет быть почетным послом ООН

Героиня комиксов DC Comics Чудо-Женщина (Wonder Woman) лишится звания почетного посла ООН в 16 декабря.

Как пишет The Guardian, ссылаясь на представителя организации, в 2017 году этот персонаж должен был бороться за расширение прав и возможностей девочек и женщин.

Новость о назначении Чудо-Женщины вызвала бурю негодования. Многие высказались, что образ несет неверный посыл, передает «Федеральное агентство новостей».

Петицию с просьбой сместить Чудо-Женщину с поста, обращенную к генсеку ООН Пан Ги Муну, подписали около 45 тыс. человек.

Авторы петиции отметили, что по задумке создателей «Чудо-Женщина была сильным и независимым воином с феминистским посылом», однако они выразили возмущение тем, что «сегодняшняя версия персонажа выглядит как белая женщина с большой грудью и невозможными пропорциями, одетая в скандальный сверкающий и оголяющий бедра костюм».

О назначении Чудо-Женщины почетным послом ООН стало известно 13 октября этого года.

Персонаж, которому в этом году исполнилось 75 лет, стал лицом кампании за осуществление задачи номер пять «Целей устойчивого развития» — достижения равенства полов к 2030 году. Кампания проходит под лозунгом «Подумайте о чудесах, которых мы можем добиться».