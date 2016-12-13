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Уфимец установил всероссийский рекорд по частоте прослушивания музыки

За год житель столицы Башкирии включал песни группы «Чайф» почти 23 тыс. раз — в среднем 63 раза в день

В Уфе живет один из главных поклонников группы «Чайф», сообщает ИА «Башинформ». В течение 2016 года он включал песни коллектива почти 23 тыс. раз и поставил рекорд среди пользователей сервиса «Яндекс.Музыка». Получается, он слушал треки любимой группы в среднем по 63 раза каждый день. 

По итогам уходящего года в топ-10 в Башкортостане не попала ни одна русскоязычная песня, он полностью состоит из треков на иностранных языках. Кстати, такая же картина и в большинстве регионов России. При подсчете учитывались прослушивания как на сайтах, так и в приложениях «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Радио».

Десятка самых популярных исполнителей в республике выглядит так: Coldplay, Twenty One Pilots, Alan Walker, Юлианна Караулова, Felix Jaehn, Ёлка, SEREBRO, Егор Крид, Lost Frequencies and Janieck Devy, Carla's Dreams.

А вот в число трех самых любимых альбомов у уфимцев, как и во всей России, попало отечественное женское трио SEREBRO с альбомом «Сила трех». Также в тройке оказались Coldplay с A Head Full of Dreams и Sia c This Is Acting.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Уфимец установил всероссийский рекорд по частоте прослушивания музыки

За год житель столицы Башкирии включал песни группы «Чайф» почти 23 тыс. раз — в среднем 63 раза в день

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