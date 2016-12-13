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Мэру Краснодара насолили жители города

К зданию городской администрации подкинули пачки соли

Акцию протеста против плохой уборки дорог провели жители Краснодара. Они принести к зданию администрации по 1 кг поваренной соли.

Мэр Краснодара Евгений Первышов уже заявил, что решил оставить подарки себе.

Но при этом попросил жителей города сообщать в диспетчерские о том, в каком конкретно районе плохо убраны дороги. Он же, со своей стороны, будет вручать по пачке соли тем службам, которые, по мнению краснодарцев, хуже всего работают. Это заявление Первышов сделал во время аппаратного совещания в мэрии, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В свою очередь, представители департамента городского хозяйства и ТЭК, которые ответственен за уборку пешеходных зон, сообщили, что делают всё необходимое для очистки улиц.

В частности, 120 единиц техники стоят в полной готовности, а для посыпки тротуаров заготовлено около 2 т песко-соляной смеси

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Мэру Краснодара насолили жители города

К зданию городской администрации подкинули пачки соли

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