В Мурманске присяжные оправдали егеря, застрелившего двух человек

Мурманский областной суд вынес оправдательный приговор егерю, обвиняемому в убийстве двух человек.

В августе 2015 года двое мужчин в одном из охотничьих угодий в Мурманской области были остановлены охотоведом Виктором Михайловским для проверки охотничьих билетов и разрешений на хранение и ношение оружия. Вместе с егерем был его семилетний сын.

Как позже показала экспертиза, мужчины были пьяными. Они напали на Михайловского и его сына. В ходе конфликта егерь застрелил обоих нападавших, по его словам, в целях обороны, сообщает ИА «Би-порт».

Присяжные вынесли оправдательный вердикт — 10 из 12 человек согласились с тем, что Михайловский действовал в рамках необходимой обороны.

12 декабря вердикт был подтвержден судьей и егеря оправдали. При этом гособвинение требовало признать его виновным в убийстве и назначить наказание в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на два года.