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Сеть детских технопарков появится в Вологодской области

Первый в регионе технопарк заработает в Череповце 1 сентября следующего года

Сеть детских технопарков «Кванториум» планируется создать в Вологодской области. В них дети смогут осваивать не только технические и естественнонаучные дисциплины, но и гуманитарные.

Первый в Вологодской области технопарк заработает в Череповце к 1 сентября 2017 года. Стоимость его проектирования составила 160 млн рублей, где 79 млн было выделено компанией «Северсталь», примерно 24 млн рублей добавили из регионального бюджета и 56 млн рублей — из федерального гранта.

Обучать детей в череповецком технопарке будут по семи направлениям. В парке будут работать мини-кластеры, связанные с роботехникой, развитием лазерных технологий, биотехнологий, IT-технологий, нанотехнологий, промышленным дизайном, сообщает Cpv.Ru.

Технопарки «Кванториум» — площадки, где дети в проектном формате решают задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям. Разработка таких парков предназначена для создания среды для ускоренного развития детей от 5 до 18 лет в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Сеть детских технопарков появится в Вологодской области

Первый в регионе технопарк заработает в Череповце 1 сентября следующего года

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