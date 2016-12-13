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Бурятская «дочка» «Ростатома» станет центром уранодобывающей отрасли

Компания «Хиагда» получила более 20 млрд рублей инвестиций

Вложения в российское уранодобывающее предприятие АО "Хиагда" составили 23 млрд рублей. Оно входит в госкорпорацию "Росатом". Об этом сообщает ИА UlanMedia со ссылкой на генерального директора предприятия Александра Глотова.

По его словам, сейчас завершены все строительные работы на центральной производственной площадке. В этом году введены в эксплуатацию все основные объекты "Хиагды".

В ближайшее время начнется освоение новых урановых месторождений.

Само предприятие находится на территории Витимского уранорудного района. Его запасы, по предварительным оценкам, превышают 350 тысяч тонн руды.

Таким образом, полагают в руководстве "Хиагды", предприятие в скором времени может стать центром уранодобывающей промышленности России.

В «Росатоме» ранее отмечали, что уран в Бурятии добывается с помощью так называемого подземного выщелачивания. Этот метод считается экологически щадящим.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Бурятская «дочка» «Ростатома» станет центром уранодобывающей отрасли

Компания «Хиагда» получила более 20 млрд рублей инвестиций

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