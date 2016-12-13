Путин знает, за что его любит большинство россиян

Российский президент Владимир Путин прокомментировал сообщения о своем высоком рейтинге среди россиян. Глава государства выразил благодарность народу за такую поддержку и такое отношение к его работе.

«Думаю, что люди видят, что я работаю напряжённо, открыто, честно и искренне стремлюсь к достижению тех результатов, которые нужны стране. Полагаю, что видят также и то, что не всё удаётся сделать, — у нас люди умные, наблюдательные. Но полагаю, что главным является искреннее стремление к максимальному результату, к тому, чтобы страна чувствовала себя в большей безопасности, а люди жили лучше», — сказал Владимир Путин в интервью японским СМИ, передает пресс-служба Кремля.

Напомним, ранее социологический «Аналитический центр Юрия Левады» провел опрос, выяснив, что три четверти россиян уверены в том, что Владимир Путин делает все для улучшения благосостояния народа страны. 28% респондентов считают, что с проблемами России президент справляется «успешно и достойно».

Другой опрос, проведенный фондом «Общественное мнение», показал, что 43% опрошенных считают политиком года именно Владимира Путина.