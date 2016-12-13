Не имей Амати, а играй с Башметом

Камерный ансамбль «Солисты Москвы» дал концерт, в котором музыканты сыграли на раритетах из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов. Так Юрий Башмет начал отмечать 25-летие созданного им коллектива.

Народный артист в последнее время все чаще выступает не только как альтист и дирижер, но и как просветитель. Умеет маэстро равно доверительно общаться на музыкальные (и не только) темы и со знатоками, и с простой публикой. Вот и на этот раз в Концертном зале им. Чайковского Башмет устроил концерт-лекцию, где выступления «Солистов Москвы» перемежались его словесными соло.



Фото: Михаил Брацило

Повод оказался более чем достойный — «Солисты Москвы» сыграли на инструментах авторства Страдивари, Гварнери, Амати. Прозвучали произведения Вивальди, Грига, Россини и Брамса. 15 раритетов ради такого случая покинули Госколлекцию. В их числе такие уникумы, как «Страдивари-Вьетан» (инструмент, на котором играл легендарный скрипач и композитор Анри Вьетан) и «Страдивари-Юсупов»: скрипка, вошедшая в историю под таким именем, принадлежала потомкам знаменитого княжеского рода.

Драгоценные инструменты, конечно, могли бы лежать в спецхранилищах. Так спокойнее для музейщиков и организаторов концертов. Но чтобы инструменты сохранили свои кондиции, на них надо играть. И чем чаще — тем лучше.

— Представьте, что вы купили дорогой автомобиль и поставили его на годы в гараж, — обратился Башмет к публике. — Что с ним будет? То-то же.

Дабы слушатели убедились, что инструменты не залежались, маэстро поочередно предлагал солистам продемонстрировать звучание, предварительно оглашая год создания инструмента: от конца XVII до середины XVIII века (время расцвета знаменитых струнных мастерских).



Фото: Михаил Брацило

Скрипачи, виолончелисты и единственный контрабасист вдохновенно отыграли свои короткие соло, а вот альтистам коллега Башмет решил помочь. Лично брал каждый из четырёх коллекционных альтов, играл пару коротких фраз и комментировал особенности «партнёра»: этот глубокий, этот чуть гнусавит...



Особое внимание маэстро уделил инструменту своего учителя — Федора Дружинина.

— Это тот самый альт, с которым Федор Серафимович сделал запись посвященной ему альтовой сонаты Шостаковича, — пояснил Башмет.

Похоже, занявшись представлением альтов, маэстро решил компенсировать отсутствие заявленного в программе концерта Телемана, где, согласно анонсам, должен был менять инструменты в каждой из четырёх частей и таким образом явить достоинства всех альтовых раритетов.

Однако корить маэстро за данное упущение язык не повернётся. Это для слушателей концерт с экземплярами Госколлекции — увлекательное приключение. А для музыкантов — тяжелое испытание. К инструменту привыкают годами, пока он не становится продолжением рук и души. А тут на всё про всё были отпущены считанные дни — несколько раз ансамблисты приезжали в Музей им. Глинки репетировать, поскольку длительному вывозу с места хранения ценности не подлежат.

Фото: Михаил Брацило

Разумеется, все солисты — испытанные профи, и погрешностей, связанных с недостаточным знакомством с инструментами, заметить не позволили. Хотя, понятно, что и особого комфорта не испытывали. Башмет на сей счёт не преминул рассказать поучительную историю из собственной практики — о том, как однажды ему довелось играть на альте, изготовленным Страдивари для Паганини.

— Одна нота там была гениальная, пара-тройка — сносных, остальные — просто паршивые. Я промучился весь концерт, — пожаловался маэстро.

Как потом оказалось, претензии Башмета к инструменту имели веское основание. Паганини не любил этот альт и редко на нем играл.

— Я думаю, именно поэтому он не оставил после себя альтового репертуара, — поделился с публикой рассказчик.

Справедливости ради стоит сказать, что альтовый репертуар до недавнего времени вообще был не слишком обширен и начал активно пополняться лишь благодаря таким мастерам, как Дружинин и Башмет. Возможно, в связи с этим Юрий Абрамович преуспел в аранжировках — на вечере был исполнен Квинтет си минор Брамса, в котором альтист переложил для своего инструмента партию кларнета.

Фото: Михаил Брацило

​​​​​​​Кстати, играл народный артист на своем личном инструменте, старинном, но неизвестного автора. И закрывая вечер, поделился с благодарными слушателями народной мудростью: «Не имей Амати, а умей играти».

Справка «Известий»

Государственная коллекция уникальных музыкальных инструментов Российской Федерации (Госколлекция) была учреждена в 1919 году на базе нескольких частных собраний конца ХIХ – начала XX века. В нее вошли инструменты Страдивари, Гварнери, Амати, Гранчино, Бергонци, Альбани, Маджини, Вильома и др. В 2010 году Госколлекция вошла в состав Государственного центрального музея музыкальной культуры имени М. И. Глинки. Для ее популяризации реализуется проект «Инструменты Госколлекции звучат в столицах мира», в рамках которого выступают «Солисты Москвы»