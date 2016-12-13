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Сразу пять самарских УК попали в антирейтинг должников

Жители Самарской области за теплоэнергию задолжали более 8 млрд рублей

Сразу пять самарских УК попали в антирейтинг, составленный ассоциацией «Совет производителей энергии» (СПЭ). В него вошли должники за поставленную тепло– и электроэнергию. Данные предоставили десять крупнейших генерирующих компаний.

Всего в список должников попали 22 компании, которые имеют задолженность перед предприятиями Группы «Т Плюс». В антирейтинг СПЭ сразу пять управляющих компаний из Самарской области.

Дебиторская задолженность за тепло по 13 филиалам деятельности «Т Плюс» на 1 ноября достигла 54 млрд рублей. Из этой суммы 8 млрд рублей – долг потребителей Самарской области, передает НИА «Самара».

В частности, на пятом месте антирейтинга должников находится управляющая компания ООО «УК «ВАСКО» из Самары. Она сейчас находится в стадии банкротства. УК задолжала за поставленное тепло 817 млн рублей.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Сразу пять самарских УК попали в антирейтинг должников

Жители Самарской области за теплоэнергию задолжали более 8 млрд рублей

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