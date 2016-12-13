Путин назвал разговоры об исключительности США «избыточными»

США — великая страна, однако, разговоры об исключительности американского народа являются избыточными, заявил президент России Владимир Путин в интервью японской телекомпании Nippon и газете Yomiuri.

По мнению главы государства, подобная постановка вопроса усложняет отношения Соединенных Штатов с другими странами.

«Безусловно, Соединенные Штаты и американский народ — это великая страна и великий народ, сомнений нет, никто на этот счет не спорит, но говорить об исключительности, мне кажется, это совершенно избыточно и это создает определенные проблемы во взаимоотношениях, и не только с Россией, как мне представляется», — сказал Путин.

Президент РФ добавил, что избранный президент США Дональд Трамп также говорит о необходимости снова сделать США великой страной.

«Мы еще должны понять, как он раскроет этот свой тезис, но надеемся, что здесь не будет никаких проблем для развития нашего сотрудничества», — отметил Путин.