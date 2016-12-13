Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин назвал разговоры об исключительности США «избыточными»

По мнению президента России, подобная постановка вопроса усложняет отношения с другими странами

США — великая страна, однако, разговоры об исключительности американского народа являются избыточными, заявил президент России Владимир Путин в интервью японской телекомпании Nippon и газете Yomiuri.

По мнению главы государства, подобная постановка вопроса усложняет отношения Соединенных Штатов с другими странами.

«Безусловно, Соединенные Штаты и американский народ — это великая страна и великий народ, сомнений нет, никто на этот счет не спорит, но говорить об исключительности, мне кажется, это совершенно избыточно и это создает определенные проблемы во взаимоотношениях, и не только с Россией, как мне представляется», — сказал Путин.

Президент РФ добавил, что избранный президент США Дональд Трамп также говорит о необходимости снова сделать США великой страной.

«Мы еще должны понять, как он раскроет этот свой тезис, но надеемся, что здесь не будет никаких проблем для развития нашего сотрудничества», — отметил Путин.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Путин назвал разговоры об исключительности США «избыточными»

По мнению президента России, подобная постановка вопроса усложняет отношения с другими странами

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Инфографика

Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года

Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года

О том, как в последние годы менялась управленческая эффективность в субъектах страны, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке