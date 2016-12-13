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Вторник,
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Амурская область лидирует по задержкам зарплат в России

В регионе не получили заработанные деньги свыше 4 тыс. человек

Амурская область занимает первое место в России по числу сотрудников, которым задерживают выплату заработной платы. На сегодняшний день в регионе ждут зарплату 4569 тыс. человек из 70 тыс. по всей стране, соответствующие данные приводит портал Griffon.media.

По данным областной Госинспекции труда, главным должником по выплатам в регионе остается компания «Дальспецстрой». На 1 ноября текущего года задолженность компании по выплатам зарплат сотрудникам составляла 147 млн рублей.

Второе место по задержке рабочим зарплат занимает строительная компания строительная компания «Буреягэсстрой» с задолженностью в размере 19,8 млн рублей. Ранее арбитражный суд Амурской области признал ее банкротом.

Третье место в рейтинге неплатежеспособных организаций занимает компания «Стройиндустрия-С» с задолженностью 11 млн рублей. Данная организация является одной из компаний-подрядчиков, занимающихся строительством объектов космодрома Восточный, пишет ИА «Амур.инфо».

По данным областной прокуратуры, с начала 2016 года по сентябрь в регионе было выявлено более 16 тыс. нарушений законодательства в сфере оплаты труда. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на сегодняшний день число таких нарушений увеличилось на 11,5 %. В суд направлено более 5 тыс. заявлений на сумму свыше 130 млн рублей. Более 709 млн рублей выплатили сотрудникам, обратившимся в прокуратуру в связи с нарушением законодательства со стороны работодателя.

Всего, по данным Росстата, 70 361 тыс. человек в России не получили заработанные деньги по состоянию на 1 ноября. Общая сумма задолженности составляет 3 789 874 000 рублей. Самыми проблемными регионами оказались Сибирь и Дальний Восток.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Амурская область лидирует по задержкам зарплат в России

В регионе не получили заработанные деньги свыше 4 тыс. человек

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