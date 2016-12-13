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Слабовидящие в Коми смогут изучить родной край

В республике выпущена тактильная административная карта региона

Специальная библиотека для слепых Республики Коми имени Луи Брайля реализовала проект «Республика Коми в новом формате». Проект создан для незрячих и слабовидящих детей школьного возраста и педагогов детей-инвалидов по зрению.

Впервые слабовидящие получили тактильное пособие — альбом и карту Республики Коми. Описание карт сделано в плоскопечатном и брайлевском вариантах, сообщает ИА «Комиинформ». 

В альбоме приведена краткая историческая, экономико-географическая справка, а также информация о полезных ископаемых, населении и государственном управлении региона. Также есть рельефно-графическая карта административно-территориального деления Республики Коми.

Пособие передано и в центральные библиотеки Воркуты, Ухты и Сосногорска.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Слабовидящие в Коми смогут изучить родной край

В республике выпущена тактильная административная карта региона

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