Тверской губернатор назвал ремонт дорог среди причин смертности в ДТП

Ремонт дорог в Тверской области привел к росту смертности в результате ДТП. Об этом губернатор региона Игорь Руденя заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ИА «ТВЕРИГРАД».

По словам Рудени, из года в год демографические показатели в регионе снижаются. Но в областном центре — Твери — есть рост: «плюс 5 тыс. человек населения по городу». Во всей остальной области, как отметил губернатор, «мы пока не можем констатировать, что у нас рождаемость улучшена».

«Смертность надо снижать, она не снижается практически», — отреагировал президент.

В ответ губернатор Тверской области заявил, что эта проблема связана, по его мнению, с дорожно-транспортными происшествиями. Кроме того, глава региона посетовал на парадокс: ремонт дорог привел к увеличению смертности в авариях.

«Вы знаете, мы сейчас наблюдаем такую картину: в связи с ремонтом дорог у нас, к сожалению, увеличилась смертность на дорогах... Чем лучше получилась трасса, покрытие, тем больше народ стал злоупотреблять скоростью», — сказал Руденя.

