Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Тверской губернатор назвал ремонт дорог среди причин смертности в ДТП

По словам Игоря Рудени, чем лучше трасса, тем больше скорость автомобилей

Ремонт дорог в Тверской области привел к росту смертности в результате ДТП. Об этом губернатор региона Игорь Руденя заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ИА «ТВЕРИГРАД».

По словам Рудени, из года в год демографические показатели в регионе снижаются. Но в областном центре — Твери — есть рост: «плюс 5 тыс. человек населения по городу». Во всей остальной области, как отметил губернатор, «мы пока не можем констатировать, что у нас рождаемость улучшена».

«Смертность надо снижать, она не снижается практически», — отреагировал президент.

В ответ губернатор Тверской области заявил, что эта проблема связана, по его мнению, с дорожно-транспортными происшествиями. Кроме того, глава региона посетовал на парадокс: ремонт дорог привел к увеличению смертности в авариях.

«Вы знаете, мы сейчас наблюдаем такую картину: в связи с ремонтом дорог у нас, к сожалению, увеличилась смертность на дорогах... Чем лучше получилась трасса, покрытие, тем больше народ стал злоупотреблять скоростью», — сказал Руденя.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Тверской губернатор назвал ремонт дорог среди причин смертности в ДТП

По словам Игоря Рудени, чем лучше трасса, тем больше скорость автомобилей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Тамара Гузенкова

политолог

Все мнения

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Андрей Клишас

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке