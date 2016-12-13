Полиция задержала одного из напавших на девушку в метро Берлина

Полиция Берлина задержала одного из участников нападения на девушку в метро, опубликованная запись которого вызвала возмущение в Германии. Об этом сообщил представитель прокуратуры Мартин Штельтнер.



Анонимный Бизнесмен, пожелавший остаться неназванным, выделил €10 тыс. на лечение пострадавшей девушки и поиски преступника, сообщает телеканал «360».



Инцидент, по информации Deutche Welle, произошел поздно вечером 27 октября в округе Нойкёльн на станции «Херманштрассе». На кадрах видно, как один из четверых подвыпивших молодых людей с бутылкой в одной руке и сигаретой в другой ударил молодую женщину в спину ногой так, что она слетела вниз с лестницы, сильно ударившись головой.



Вся компания со смехом скрылась с места, а пострадавшая 26-летняя девушка была госпитализирована с многочисленными ушибами и переломом руки.

Полицейские установили личность и задержали одного из мужчин, сопровождавших предполагаемого преступника на пятый день после обнародования видеозаписи инцидента. Идет допрос подозреваемого.

