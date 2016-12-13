Захарова: споры спецслужб США о хакерах из РФ — банальная разборка

Споры между ЦРУ и Национальной разведкой США о якобы совершенных Россией кибератаках во время выборов американского президента похожи на борьбу за сферы влияния. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Эта история со «взломами» похожа на банальную разборку между американскими силовиками за сферы влияния», — написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее во вторник агентство Reuters со ссылкой на трех чиновников, близких к ситуации, сообщило о том, что управление Директора национальной разведки США (ODNI) отказалось поддержать версию, ранее выдвинутую ЦРУ, о якобы проведенных Россией хакерских атаках.



Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ранее называл обвинения «абсолютно голословными», пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее Путин неоднократно подчеркивал, что выборы в США являются внутренним делом страны. Он также заявлял, что истерика нагнетается для того, чтобы отвлечь внимание от более важных проблем.