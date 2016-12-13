Меркель: санкции в отношении России придется продлить

Экономические санкции в отношении России из-за ситуации на Украине придется продлить, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.



«Минский процесс идет тяжело, поэтому будет необходимо еще раз продлить санкции в отношении России», — передает слова Меркель «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что ЕС собирается продлить санкции в отношении России еще на полгода. Формальная процедура должна завершиться к 20 декабря.



Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Страны Евросоюза сначала ввели индивидуальные санкции против физических лиц, а затем секторальные ограничительные меры. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из государств ЕС. С тех пор санкции Евросоюза регулярно продлевались, последний раз — до конца января 2017 года.