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Меркель: санкции в отношении России придется продлить

По словам канцлера ФРГ, минский процесс идет тяжело

Фото: TASS/AP/Markus Schreiber

Экономические санкции в отношении России из-за ситуации на Украине придется продлить, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Минский процесс идет тяжело, поэтому будет необходимо еще раз продлить санкции в отношении России», — передает слова Меркель «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что ЕС собирается продлить санкции в отношении России еще на полгода. Формальная процедура должна завершиться к 20 декабря.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Страны Евросоюза сначала ввели индивидуальные санкции против физических лиц, а затем секторальные ограничительные меры. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из государств ЕС. С тех пор санкции Евросоюза регулярно продлевались, последний раз — до конца января 2017 года.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Меркель: санкции в отношении России придется продлить

Меркель: санкции в отношении России придется продлитьПо словам канцлера ФРГ, минский процесс идет тяжело

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