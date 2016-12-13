В Татарстане неизвестные похитили почти 3 км железнодорожных рельсов

Почти 3 км железнодорожных рельсов похитили неизвестные в Нурлатском районе Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ProKazan.ru, после проверки было обнаружено, что неизвестные демонтировали 10-й, 12-й, 14-й и 16-й железнодорожные пути транзитного парка железнодорожной станции Нурлат. Общая сумма ущерба составила более 1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, ранее аналогичный случай произошел в Омске. Там местный житель совместно с четырьмя мужчинами похитил 50 м железнодорожных рельсов в Центральном округе города.