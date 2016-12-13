Псковские профсоюзы будут добиваться индексации зарплат

Администрация Псковской области ущемляет права и интересы работников в вопросе индексации заработной платы. Об этом заявила председатель областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова. Она предложила выработать план действий руководителям региональных организаций общероссийских профсоюзов и членам областной Ассоциации профсоюзов бюджетной сферы.

Как говорится в обращении, в проекте областного бюджета на 2017 и 2018–2019 годы расходы на выполнение государственного задания, содержание казенных учреждений и органов власти учтены на уровне 2016-го. Также по показателям уходящего года определен фонд оплаты труда в госучреждениях. То есть повышения окладов сотрудникам бюджетных организаций в 2017 году не планируется.

Как сообщили Псковской ленте новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в связи с этим профсоюзным организациям необходимо оперативно отреагировать, чтобы защитить права работников.



Бюджет Псковской области будет рассмотрен в первом чтении 15 декабря на внеочередной сессии псковского областного собрания депутатов. Ранее губернатор региона Андрей Турчак заявил, что нынешний документ был для него самым сложным с точки зрения бюджетного процесса. По его мнению, бюджет напряженный, но «по-прежнему социально направленный и достаточно сбалансированный».