«Газпром» начнет освоение двух месторождений в Иране

«Газпром» заключил с Национальной иранской нефтегазовой компанией соглашение о сотрудничестве по месторождениям Шангуле и Чешмех-Хош. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.

«Надеюсь, что сегодня, с подписанием документа, «Газпром нефть» начнет свою деятельность на двух месторождениях на территории Ирана», ­— приводит ведомство слова министра нефти Ирана Бижана Зангане в Twitter.

Б.Зангане: Надеюсь, что сегодня, с подписанием документа, Газпром нефть начнет свою деятельность на двух месторождениях на территории Ирана — Минэнерго России (@MinenergoGov) 13 декабря 2016 г.

При этом министр экономического развития РФ Александр Новак сообщил, что в этом документе идет речь о месторождениях Шангуле и Чешмех-Хош.

Ранее стало известно, что Национальная иранская нефтегазовая компания (NIOC) должна также выплатить российской корпорации долг в размере $30 млн.