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«Газпром» начнет освоение двух месторождений в Иране

Российская корпорация подписала с Национальной иранской нефтегазовой компанией меморандум о взаимопонимании

«Газпром» заключил с Национальной иранской нефтегазовой компанией соглашение о сотрудничестве по месторождениям Шангуле и Чешмех-Хош. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.

«Надеюсь, что сегодня, с подписанием документа, «Газпром нефть» начнет свою деятельность на двух месторождениях на территории Ирана», ­— приводит ведомство слова министра нефти Ирана Бижана Зангане в Twitter.

При этом министр экономического развития РФ Александр Новак сообщил, что в этом документе идет речь о месторождениях Шангуле и Чешмех-Хош.

Ранее стало известно, что Национальная иранская нефтегазовая компания (NIOC) должна также выплатить российской корпорации долг в размере $30 млн.

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Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

«Газпром» начнет освоение двух месторождений в Иране

Российская корпорация подписала с Национальной иранской нефтегазовой компанией меморандум о взаимопонимании

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