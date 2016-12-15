Формула надежды

В столице Великобритании прошло заседание наблюдательного совета Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. Организация, в состав которой входят выдающиеся мировые ученые и политики, отставные министры и командующие вооруженными силами, видные эксперты по контролю над вооружениями, подводила итоги своей работы за минувший год и намечала планы на перспективу. Ей есть чем гордиться.

Люксембургский форум за отчетный период провел две конференции — одну в Вашингтоне, другую в Амстердаме, где выработал предложения для лидеров крупнейших ядерных государств по снижению международной напряженности. Среди них — идеи о возобновлении переговоров по сокращению стратегических вооружений, включая в них и достратегические, принятие мер по исключению случайного или ошибочного пуска ракет и увеличение времени для принятия решения на ответные действия, возобновление сотрудничества по обеспечению безопасности оружия массового поражения, организация дипломатических переговоров по проблеме противоракетной обороны, о кибербезопасности, о Договоре о нераспространении ядерного оружия и по другим темам.

Но, к сожалению, как отметили выступающие на форуме, эти рекомендации не получили необходимой поддержки. Причина известна — отсутствие доверия между двумя крупнейшими ядерными державами. Особенно в условиях, как отмечалось в одном из докладов, «откровенно враждебной санкционной политики по отношению к России» со стороны западных стран.

А если это так, то стоит ли игра свеч, нужно ли ломиться в открытую дверь, убеждая мировых лидеров в том, что снижение мировой напряженности зависит в том числе и от них?

В наблюдательном совете Люксембургского форума считают, что делать это, безусловно, стоит. Стоит обязательно. Шаг за шагом, привлекая внимание мировой общественности, политиков и СМИ к своей работе, к тем идеям и мыслям, которые высказывают крупнейшие специалисты планеты по контролю за ядерным оружием, мы действительно будем приближаться к более безопасному миру, чем тот, который существует сегодня. Шанс на это дает и победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, многие высказывания которого, в том числе и о необходимости налаживания прагматичного, делового сотрудничества с Россией, внушают определенный оптимизм.

Сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове, которая грозит сломом Договора о нераспространении ядерного оружия, взаимные претензии между Москвой и Вашингтоном по поводу выполнения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, проблема ПРО требуют незамедлительных переговорных усилий двух стран в решении всех этих и других противоречий.

Как их решать? Только за столом переговоров, в равноправном, взаимоуважающем друг друга диалоге, убеждены члены Люксембургского форума. Причем на высоком профессиональном уровне. За последние годы, сетовали участники конференции, когда прекратились переговоры между США и Россией по проблемам безопасности, растерян огромный опыт, который накопили предшествующие поколения, добившиеся подписания договоров по ПРО 1972 года, по РСМД 1987 года, по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) 1991 года. Эти переговоры, которые шли по нескольку лет, не только оттачивали основополагающие формулировки, не позволявшие сторонам потом трактовать их в свою пользу, но и конкретизировали определенные понятия, которые вошли потом в военно-политические словари, связанные с процессом разоружения и контроля над вооружениями. Даже Пражский договор 2010 года, или, как его еще называют, СНВ-3, целиком и полностью базируется на разработках переговорщиков СНВ-1. Но и СНВ-3 уже без малого семь лет. А тех, кто работал с той и с другой стороны — от американцев и от русских до 1991 года, на государственной службе уже практически не осталось.

Нужно готовить новых переговорщиков. И это задача не одного дня и даже не нескольких месяцев.

Еще одна проблема. Новые переговоры с США и НАТО по ядерной проблематике необходимо сочетать с другими вопросами, сделать их комплексными. Очевидно, нельзя добиться прогресса в дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений, не поставив заслон развертыванию глобальной системы ПРО, которую так активно продвигают Соединенные Штаты на европейский континент и в моря Тихого океана. Они невозможны без диалога о кибербезопасности и киберугрозах, так как электронное воздействие на системы управления ядерным оружием и защиты его могут быть уязвимыми при кибервоздействии. Что крайне опасно, так как создает обстановку неопределенности и у кого-то могут не выдержать нервы.

Поднимался на конференции вопрос и о своеобразном «стокгольмском синдроме» — привыкании мировой общественности к разговорам о ядерной опасности. Никого не надо пугать ядерной опасностью, но держать ее в уме, делать все возможное, чтобы свести ее к нулю, необходимо. В то же время не стоит надеяться, что какая-либо страна из ядерного клуба или обладающая ядерным оружием, но не входящая в него официально, откажется от своего ядерного потенциала. Для нее он — гарантия безопасности. Другое дело, что нужно точно знать, кто и какими запасами, системами и возможностями обладает, не допускать шантажа ядерным оружием, как это, к примеру, делает Северная Корея, добиваться предсказуемости поведения стран, обладающих запасами ядерных ракет, стратегическими АПЛ и бомбардировщиками...

Этого можно добиться только тогда, когда ведущие ядерные державы опять начнут доверять друг другу, хотя и при тщательном контроле за самым грозным оружием, которое разработало человечество. Это та формула надежды, которую и дальше собирается продвигать в жизнь Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы.

Автор — военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке