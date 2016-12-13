Савченко покинула партию Тимошенко, начав личную политическую карьеру

Депутат Верховной рады ушла из «Батькивщины» несколько недель назад, однако известно об этом стало только сейчас
Депутат Верховной рады Надежда Савченко ушла из партии «Батькивщина», возглавляемой Юлией Тимошенко.
«Она начала свою личную политическую карьеру. Мы как фракция не можем говорить о нечлене нашей партии, о том, что она делает. Действия с нами она не согласовывает», — заявил представитель объединения Иван Крулько, передает УНИАН.
Он также отметил, что Савченко объявила о своем уходе несколько недель назад, однако в партии решили не предавать эту информацию огласке.
Накануне «Известия» сообщали, что Юлия Тимошенко пригрозила Савченко разговором после того, как стало известно о ее встрече с руководителями самопровозглашенных республик Донбасса.
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