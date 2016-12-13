Погибший вратарь «Шапекоэнсе» стал лучшим игроком года в Бразилии

Погибший вратарь бразильского «Шапекоэнсе» Данило посмертно признан лучшим футболистом Бразилии по версии болельщиков.



Как пишет «Спорт-Экспресс», за его кандидатуру проголосовали 48% участников опроса. Награду за Данилу получили его мать и сестра, опубликовавшие соответствующую запись в Facebook.





28 ноября самолет боливийской авиакомпании Lamia, на борту которого находились 77 человек, в том числе 22 игрока «Шапекоэнсе», потерпел крушение у населенного пункта Эль-Гордо рядом с муниципией Ла-Унион департамента Антиокия. Шести находившимся на борту удалось пережить авиакатастрофу.



#Urgente | Primeiras imagens do avião onde viajava o time Chapecoense. pic.twitter.com/wVSilDxgXi — 360 Radio Colombia (@360RadioCo) 29 ноября 2016 г.

Бразильский клуб направлялся в Колумбию для участия во встрече с ФК «Атлетико Насьональ» в рамках Южноамериканского кубка («Копа Судамерикана»). Матч должен был состоятся 1 декабря.



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