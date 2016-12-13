Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Погибший вратарь «Шапекоэнсе» стал лучшим игроком года в Бразилии

За кандидатуру Данило проголосовали 48% бразильских болельщиков

Погибший вратарь бразильского «Шапекоэнсе» Данило посмертно признан лучшим футболистом Бразилии по версии болельщиков.

Как пишет «Спорт-Экспресс», за его кандидатуру проголосовали 48% участников опроса. Награду за Данилу получили его мать и сестра, опубликовавшие соответствующую запись в Facebook.


28 ноября самолет боливийской авиакомпании Lamia, на борту которого находились 77 человек, в том числе 22 игрока «Шапекоэнсе», потерпел крушение у населенного пункта Эль-Гордо рядом с муниципией Ла-Унион департамента Антиокия. Шести находившимся на борту удалось пережить авиакатастрофу.

Бразильский клуб направлялся в Колумбию для участия во встрече с ФК «Атлетико Насьональ» в рамках Южноамериканского кубка («Копа Судамерикана»). Матч должен был состоятся 1 декабря.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Погибший вратарь «Шапекоэнсе» стал лучшим игроком года в Бразилии

За кандидатуру Данило проголосовали 48% бразильских болельщиков

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Тамара Гузенкова

политолог

Все мнения

Фотолента

Кубок легенд: звезды хоккея сошлись на льду

Кубок легенд: звезды хоккея сошлись на льду

О том, как прошли первые матчи с участием прославленных спортсменов, — в фотоленте «Известий»

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке