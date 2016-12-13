Ростехнадзор выявил нарушения при строительстве «Силы Сибири»

Ленское управление Ростехнадзора выявило нарушения при строительстве магистрального газопровода «Сила Сибири» на 620 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выявили ряд нарушений со стороны заказчика в лице компании «Газпром трансгаз Томск», генподрядчиков «Стройтранснефтегаза» и «Сахатранснефтегаза», которые не в полной мере осуществляли строительный контроль на объектах.

По данным ИА SakhaNews, также не соблюдались нормы и правила складирования и хранения применяемой продукции. Кроме того, подрядными организациями, выполняющими работы с применением подъемных сооружений, не обеспечивалось их содержание в работоспособном состоянии, а также не соблюдались безопасные условия их работы.



Напомним, в настоящий момент возводится газопровод «Сила Сибири», по которому газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок (через Хабаровск до Владивостока), так и на экспорт в Китай. Ответвление от газопровода в восточные районы Китая, получившее название «Восточный маршрут», построят на российско-китайской границе вблизи Благовещенска.