Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Ростехнадзор выявил нарушения при строительстве «Силы Сибири»

Заказчик газопровода и генподрядчики не в полной мере обеспечивали контроль на объектах

Ленское управление Ростехнадзора выявило нарушения при строительстве магистрального газопровода «Сила Сибири» на 620 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выявили ряд нарушений со стороны заказчика в лице компании «Газпром трансгаз Томск», генподрядчиков «Стройтранснефтегаза» и «Сахатранснефтегаза», которые не в полной мере осуществляли строительный контроль на объектах.

По данным ИА SakhaNews, также не соблюдались нормы и правила складирования и хранения применяемой продукции. Кроме того, подрядными организациями, выполняющими работы с применением подъемных сооружений, не обеспечивалось их содержание в работоспособном состоянии, а также не соблюдались безопасные условия их работы.

Напомним, в настоящий момент возводится газопровод «Сила Сибири», по которому газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок (через Хабаровск до Владивостока), так и на экспорт в Китай. Ответвление от газопровода в восточные районы Китая, получившее название «Восточный маршрут», построят на российско-китайской границе вблизи Благовещенска. 

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Ростехнадзор выявил нарушения при строительстве «Силы Сибири»

Заказчик газопровода и генподрядчики не в полной мере обеспечивали контроль на объектах

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Тамара Гузенкова

политолог

Все мнения

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Андрей Клишас

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке