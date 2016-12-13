Мутко возглавил Координационный совет ЧМ и Кубка конфедераций

Вице-премьер РФ Виталий Мутко возглавил Координационный совет по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу-2018 года и Кубка конфедераций-2017.



Согласно распоряжению правительства, опубликованному на официальном портале правовой информации, Мутко сменит на посту первого зампредседателя правительства РФ Игоря Шувалова.



В состав совета вошли: министр спорта РФ Павел Колобков, министр образования и науки Ольга Васильева, министр культуры Владимир Мединский, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, а также главы 11 регионов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу.



Кроме того, согласно документу, Координационный совет программы подготовки к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу переименован в Координационный совет по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.



Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

