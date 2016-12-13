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Возле стадиона в Калининграде установят скульптуру Всеволода Боброва

Установку приурочат к предстоящему чемпионату миру по футболу

В Калининграде возле стадиона, строящегося к ЧМ-2018 по футболу, появится скульптура легендарного советского футболиста Всеволода Боброва. Монумент планируется установить в рамках благотворительного проекта «Легенды российского футбола: век двадцатый», который стартовал в Москве.

Как сообщает Клопс.Ru, будущую скульптуру изготовят из бронзы. Организаторы планируют привлечь к отливке и установке скульптур предпринимателей, так как проект является негосударственным.

Всего планируется установить 11 бронзовых скульптур легендарных футболистов около стадионов в Москве, Сочи, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Волгограде, Ростове-на-Дону, Саранске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Ранее «Известия» сообщали, что основные строительные работы по возведению стадиона «Мирный» к ЧМ-2018 подходят к концу. На объекте завершен демонтаж построек, трибун и ограждений, закончены работы по гидроизоляции фундамента хозяйственного и бытового корпусов, балок.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре встречи группового этапа турнира.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Возле стадиона в Калининграде установят скульптуру Всеволода Боброва

Установку приурочат к предстоящему чемпионату миру по футболу

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