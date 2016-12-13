Иран начнет разработку ядерной силовой установки для кораблей в ответ на возможное нарушение Соединенными Штатами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе ИРИ. Соответствующий указ сделал глава республики Хасан Роухани.

По его мнению, намерение Вашингтона продлить санкции в отношении Тегерана нарушает ранее заключенное между сторонами соглашение по атому.

«В ответ на нарушение США соглашения по атому: начать в сотрудничестве с научно-исследовательскими центрами планирование разработки ядерного проекта для использования в сфере морского транспорта», — приводит агентство Sputnik выдержку из письма Роухани Салехи.

Глава республики также подчеркнул, что эти проекты должны быть разработаны в соответствии с нормами международного законодательства и носить мирный характер. Оценка этой работы будет проведена в течение трех месяцев.

О том, что власти Ирана готовят ответные меры на возможное продление Вашингтоном санкций в отношении республики, Хасан Роухани заявил 28 ноября. С таким заявлением президент ИРИ выступил на фоне планов действующего президента США Барака Обамы подписать закон о продлении на десять лет санкций против Ирана.