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Иран начнет разработку ядерной силовой установки для кораблей

По словам главы республики, эти меры будут приняты в ответ на возможное продление антииранских санкции со стороны США

Иран начнет разработку ядерной силовой установки для кораблей в ответ на возможное нарушение Соединенными Штатами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе ИРИ. Соответствующий указ сделал глава республики Хасан Роухани.

По его мнению, намерение Вашингтона продлить санкции в отношении Тегерана нарушает ранее заключенное между сторонами соглашение по атому.

«В ответ на нарушение США соглашения по атому: начать в сотрудничестве с научно-исследовательскими центрами планирование разработки ядерного проекта для использования в сфере морского транспорта», — приводит агентство Sputnik выдержку из письма Роухани Салехи.

Глава республики также подчеркнул, что эти проекты должны быть разработаны в соответствии с нормами международного законодательства и носить мирный характер. Оценка этой работы будет проведена в течение трех месяцев.

О том, что власти Ирана готовят ответные меры на возможное продление Вашингтоном санкций в отношении республики, Хасан Роухани заявил 28 ноября. С таким заявлением президент ИРИ выступил на фоне планов действующего президента США Барака Обамы подписать закон о продлении на десять лет санкций против Ирана.

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Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Иран начнет разработку ядерной силовой установки для кораблей

По словам главы республики, эти меры будут приняты в ответ на возможное продление антииранских санкции со стороны США

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