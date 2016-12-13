МИД РФ не рекомендует россиянам ездить в Конго

Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам временно воздержаться от поездок в Демократическую Республику Конго.

«В ДР Конго сохраняется напряженная внутриполитическая обстановка в связи с неурегулированностью вопроса о проведении выборов главы государства. Радикальная оппозиция настаивает на отставке президента Жозефа Кабилы 19 декабря, когда истекает предусмотренный действующей конституцией страны срок его полномочий», — сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

«Не исключено проведение в этот день массовых акций протеста», — добавили в МИД РФ.

Министерство также рекомендует гражданам РФ, которые уже находятся в Конго, «проявлять максимальную осмотрительность и осторожность».