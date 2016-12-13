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В США казнят осужденного второй раз

В 2009 году сотрудники тюрьмы уже пытались ввести Ромеллу Бруму смертельную инъекцию, однако попасть в вену им не удалось

В США повторно казнят преступника, который смог выжить после первой попытки применения смертельной инъекции. 

Как сообщает телеканал NBC, суд постановил привести приговор в действие повторно, так как осужденный фактически не понес наказания.

В 2009 году сотрудники тюрьмы Lucasville, расположенной на юге штата Огайо, 18 раз пытались ввести инъекцию осужденному на смертную казнь 60-летнему Ромеллу Бруму, однако им так и не удалось «найти у него вену».

Защитники осужденного призывают суд отказаться от повторного применения смертной казни. Адвокаты уверены, что повторная казнь — это усиление наказания, которое противоречит конституции.  

Позиция Верховного суда штата Огайо такова, что смертельная химическая инъекция введена не была, поэтому считать, что казнь была проведена, некорректно.

Брум был приговорен к смертной казни за изнасилование и убийство 14-летней девочки. Ему на тот момент было 28 лет.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

В США казнят осужденного второй раз

В 2009 году сотрудники тюрьмы уже пытались ввести Ромеллу Бруму смертельную инъекцию, однако попасть в вену им не удалось

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