В США казнят осужденного второй раз

В США повторно казнят преступника, который смог выжить после первой попытки применения смертельной инъекции.



Как сообщает телеканал NBC, суд постановил привести приговор в действие повторно, так как осужденный фактически не понес наказания.



В 2009 году сотрудники тюрьмы Lucasville, расположенной на юге штата Огайо, 18 раз пытались ввести инъекцию осужденному на смертную казнь 60-летнему Ромеллу Бруму, однако им так и не удалось «найти у него вену».



Защитники осужденного призывают суд отказаться от повторного применения смертной казни. Адвокаты уверены, что повторная казнь — это усиление наказания, которое противоречит конституции.

Позиция Верховного суда штата Огайо такова, что смертельная химическая инъекция введена не была, поэтому считать, что казнь была проведена, некорректно.

Брум был приговорен к смертной казни за изнасилование и убийство 14-летней девочки. Ему на тот момент было 28 лет.

