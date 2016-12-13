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Власти ЮАР упростят визовый режим для российских туристов

Как сообщила глава МИД Южно-Африканской Республики, ранее в стране уже были введены десятилетние визы для руководителей компаний из РФ

Власти Южно-Африканской Республики работают над облегчением визового режима для российских туристов. Об этом сообщила глава МИД ЮАР Маите Нкоана-Машабане.

«Мы уже ввели десятилетние визы для руководителей российских компаний и намерены стимулировать рост числа туристов из России», — приводит ТАСС слова главы внешнеполитического ведомства республики. Она также подчеркнула что Россия является партнером ЮАР в группе БРИКС. Кроме РФ и Южно-Африканской Республики в нее входят представители Бразилии, Индии и Китая.

Информированный дипломатический источник ранее сообщил, что с февраля 2017 года российским туристам может быть разрешен безвизовый въезд в ЮАР на 90 дней.

Как отмечает МИД, в 2015 году республику посетили 15 тыс. российских туристов, хотя годом ранее этот показатель составлял 10,4 тыс. человек.

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Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Власти ЮАР упростят визовый режим для российских туристов

Как сообщила глава МИД Южно-Африканской Республики, ранее в стране уже были введены десятилетние визы для руководителей компаний из РФ

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