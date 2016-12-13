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У жителя Кузбасса обнаружили арсенал оружия времен Колчака

В отношении владельца коллекции возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия»

В квартире у жителя города Березовского Кемеровской области полицейские обнаружили целый арсенал орудий времен Гражданской войны.

В отношении владельца оружейной коллекции возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия». Мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы.

При обыске полицейские обнаружили казацкую шашку, винтовку Бердана американского производства, французские гранаты, револьвер, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы — всего более 20 наименований.

Снаряды и гранаты были вывезены на полигон и уничтожены. Остальное оружие изъято и направлено на исследование, сообщает Сибирское агентство новостей.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

У жителя Кузбасса обнаружили арсенал оружия времен Колчака

В отношении владельца коллекции возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия»

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