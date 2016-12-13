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Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию вокруг Пальмиры

Также состоялось обсуждение подготовки визита президента РФ в Японию

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию в Сирии, в частности, вокруг Пальмиры, а также предстоящие переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, участники совещания обменялись мнениями о ситуации вокруг Пальмиры, а также о ходе продвижения сирийских войск в Алеппо.

Кроме того, Путин обсудил с Совбезом текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки.

«Состоялось также обсуждение хода подготовки к предстоящему на этой неделе визиту президента России в Японию, в том числе вопросов, которые будут стоять на повестке дня переговоров», — добавил Песков.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию вокруг Пальмиры

Также состоялось обсуждение подготовки визита президента РФ в Японию

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