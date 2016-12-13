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Экс-замначальника полиции Ульяновска поместили под домашний арест

Эдуард Осянин обвиняется в получении 1,2 млн рублей за покровительство производства контрафактного алкоголя

Следователи поместили под домашний арест бывшего заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Ульяновской области Эдуарда Осянина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, в период с 2015 по 2016 год обвиняемый неоднократно получал через посредника деньги за покровительство преступников, ведущих незаконную деятельность по производству алкоголя в Ульяновске. Установлено, что в сентябре текущего года обвиняемый получил «вознаграждение» в размере 1,2 млн рублей, сообщает 1ul.ru.

Напомним, ранее Осянину предъявили обвинение по статье 290 УК РФ «Получение взятки». Он был уволен из правоохранительных органов и сейчас там не числится.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Экс-замначальника полиции Ульяновска поместили под домашний арест

Эдуард Осянин обвиняется в получении 1,2 млн рублей за покровительство производства контрафактного алкоголя

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