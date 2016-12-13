В Пензенской области открылся новый цех по обработке мяса

Новый цех по первичной обработке мяса появился в Сердобском районе Пензенской области.

По данным ИА «Пенза-Пресс», владелец открывшегося предприятия в прошлом году был признан участником программного мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм по линии областного минсельхоза.

Согласно проекту, на предприятии планируется осуществлять забой скота с последующей первичной переработкой мяса мощностью 575 т в год. Общая сумма проектирования нового цеха составила 11,8 млн рублей.

В свою очередь, глава регионального минсельхоза Андрей Бурлаков положительно оценил работу предприятия.

«Приятно, что в районах области развивается малый и средний агробизнес. Открытие подобных объектов. Это пример развития сельских территорий», — подчеркнул он.