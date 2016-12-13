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В Пензенской области открылся новый цех по обработке мяса

Общая сумма проектирования нового предприятия составила 11,8 млн рублей

Новый цех по первичной обработке мяса появился в Сердобском районе Пензенской области.

По данным ИА «Пенза-Пресс», владелец открывшегося предприятия в прошлом году был признан участником программного мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм по линии областного минсельхоза.

Согласно проекту, на предприятии планируется осуществлять забой скота с последующей первичной переработкой мяса мощностью 575 т в год. Общая сумма проектирования нового цеха составила 11,8 млн рублей.

В свою очередь, глава регионального минсельхоза Андрей Бурлаков положительно оценил работу предприятия.

«Приятно, что в районах области развивается малый и средний агробизнес. Открытие подобных объектов. Это пример развития сельских территорий», — подчеркнул он.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

В Пензенской области открылся новый цех по обработке мяса

Общая сумма проектирования нового предприятия составила 11,8 млн рублей

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