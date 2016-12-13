В Петербурге предлагают увеличить административные штрафы в 10 раз

Руководитель самой многочисленной фракции законодательного собрания Петербурга — «Единой России» — Александр Тетердинко предложил Госдуме дать возможность регионам повышать максимальный размер штрафов за административные правонарушения. С соответствующей инициативой парламентарий выступил 13 декабря.

Как пояснил ИА FlashNord депутат, именно законы российских регионов определяют административные штрафы, в том числе за опасные деяния. Например, за пропаганду педофилии, распространение печатной продукции с рекламой секс-услуг, жестокое обращение с животными, натравливание собак на людей, организацию несанкционированных свалок и т.д.

По мнению единоросса, штраф в 5 тыс. рублей никого не останавливает от этих действий. Чтобы исправить ситуацию, считает Тетердинко, нужно дать возможность регионам увеличивать размер штрафов за административные правонарушения для граждан с нынешних 5 тыс. до 50 тыс. рублей, а для должностных лиц — с 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

