Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Госдума может одобрить соглашение по «Турецкому потоку» 21 декабря

По словам председателя комитета ГД по энергетике, обсуждение законопроекта пройдет на последнем пленарном заседании осенней сессии

Госдума РФ может принять законопроект о ратификации соглашения по «Турецкому потоку» 21 декабря, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по энергетике Павел Завальный.

«Возможно, 21-го», — ответил представитель комитета на вопрос о дате ратификации документа. Его слова передает «РИА Новости».

Межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток» было подписано Москвой и Анкарой 10 октября. При этом в четверг дочерняя компания «Газпрома» South Stream Transport B.V заключила контракт с компанией Allseas Group S.A. на строительство первой нитки морского участка газопровода.

В соответствии с межправительственным соглашением проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 млрд куб. м газа каждая. Через одну нитку будут осуществляться поставки газа на турецкий рынок, а через другую — в страны ЕС.

Читайте также:

ЕС вводит новые преграды для российского газа

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Госдума может одобрить соглашение по «Турецкому потоку» 21 декабря

По словам председателя комитета ГД по энергетике, обсуждение законопроекта пройдет на последнем пленарном заседании осенней сессии

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке