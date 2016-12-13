Госдума может одобрить соглашение по «Турецкому потоку» 21 декабря

Госдума РФ может принять законопроект о ратификации соглашения по «Турецкому потоку» 21 декабря, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по энергетике Павел Завальный.

«Возможно, 21-го», — ответил представитель комитета на вопрос о дате ратификации документа. Его слова передает «РИА Новости».

Межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток» было подписано Москвой и Анкарой 10 октября. При этом в четверг дочерняя компания «Газпрома» South Stream Transport B.V заключила контракт с компанией Allseas Group S.A. на строительство первой нитки морского участка газопровода.

В соответствии с межправительственным соглашением проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 млрд куб. м газа каждая. Через одну нитку будут осуществляться поставки газа на турецкий рынок, а через другую — в страны ЕС.