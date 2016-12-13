Кремль: 15–16 декабря состоится визит Путина в Японию

На 15–16 декабря назначен визит российского президента Владимира Путина в Японию.

15 декабря глава государства встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Нагато (префектура Ямагути). 16 декабря в Токио пройдут переговоры с участием представителей министерств и ведомств и подключением деловых кругов, передает пресс-служба Кремля.

Кроме того, программой поездки предусмотрено проведение ряда других мероприятий, в том числе выступлений Путина и Абэ на пленарном заседании российско-японского бизнес-форума. В ходе предстоящих контактов будут обсуждаться нынешнее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества. Политики будут говорить о наращивании политического диалога, реализации приоритетных совместных проектов в торгово-экономической сфере и углублении культурно-гуманитарных связей.

Также ожидается обмен мнениями по ключевым темам международной и региональной повестки дня. Лидеры также наметят дальнейшие шаги по координации внешнеполитических курсов России и Японии.