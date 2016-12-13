В ожидании последнего в году суперлуния

В ночь на 14 декабря москвичи смогут наблюдать последнее в этом году суперлуние. Ожидается, что Луна будет настолько яркой, что затмит даже двигающийся к Земле метеоритный поток Гемениды.



Таким образом, будет побит рекорд суперлуния, которое произошло месяц назад, 14 ноября — тогда Луна подошла к Земле на самое близкое расстояние за последние 68 лет. Какой в прошлый раз увидели ее жители Земли — в фотогалерее «Известий».

Суперлуние