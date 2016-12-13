Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

В ожидании последнего в году суперлуния

Какой увидели суперлуну жители Земли во время ее предыдущего приближения к нашей планете — в фотогалерее «Известий»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В ночь на 14 декабря москвичи смогут наблюдать последнее в этом году суперлуние. Ожидается, что Луна будет настолько яркой, что затмит даже двигающийся к Земле метеоритный поток Гемениды.

Таким образом, будет побит рекорд суперлуния, которое произошло месяц назад, 14 ноября — тогда Луна подошла к Земле на самое близкое расстояние за последние 68 лет. Какой в прошлый раз увидели ее жители Земли — в фотогалерее «Известий». 

Суперлуние

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

В ожидании последнего в году суперлуния

В ожидании последнего в году суперлунияКакой увидели суперлуну жители Земли во время ее предыдущего приближения к нашей планете — в фотогалерее «Известий»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке