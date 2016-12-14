Джейн Биркин — английская бунтарка и сирена 1960-х

14 декабря Джейн Биркин исполнилось 70 лет. «Известия» предлагают вспомнить лучшие кинороли англичанки, ставшей в свое время иконой французского стиля.

«Фотоувеличение», блондинка, 1966



Фото: kinopoisk.ru







































​​​​​​​



В культовом фильме режиссера Микеланджело Антониони, получившем высшую награду Каннского кинофестиваля в 1967 году, Джейн Биркин исполнила свою первую роль. Персонажа начинающей актрисы режиссер не удостоил даже именем, обозначив ее лишь нарицательным — «блондинка». Зато героиня Джейн Биркин радует зрителей безупречной красотой. Стройная длинноногая фотомодель томно смотрит в объектив фотографа и профессионально позирует. Самой запоминающейся для зрителей, бесспорно, стала короткая сцена, в которой красавица предстает обнаженной.



«Бассейн», Пенелопа, 1969



Фото: kinopoisk.ru







































В фильме режиссера Жака Дере 18-летняя героиня Джейн Биркин нарушила уединенный покой двух влюбленных. Приехав на безмятежную виллу пары в Сен-Тропе вместе со своим отцом, она невинно расхаживает вдоль бассейна в коротеньких платьицах и купальниках, чем привлекает внимание друга своего отца — писателя Жан-Поля, роль которого в картине исполняет обольстительный Ален Делон. Однако за грань длительных задушевных разговоров влечение юной Пенелопы и несвободного Жан-Поля друг к другу не выходит. И дело вовсе не в скрытности юной особы, а во внезапной гибели отца девушки.



«Не упускай из виду», Жанетт, подруга Пьера, 1975



Фото: kinopoisk.ru







































Героиня Биркин — легкомысленная маникюрщица. Отсутствие интеллекта с лихвой компенсируют голубые глаза и ноги головокружительной длины. Простой банковский служащий Пьер Видаль (Пьер Ришар) бесповоротно влюбляется в безразличную красавицу, мечтающую о приключениях.



Жизнь Жанетт и ее ухажер кажутся ей чрезвычайно скучными — днем она красит клиенткам ногти в салоне и поджаривает феном для волос сырные сэндвичи, а вечером неизменно идет с Пьером в кино и ресторан. После очередного предсказуемого свидания она бросает потенциального жениха. Но героиня актрисы не такая уж бессердечная — как только банковский клерк встревает в историю с погонями и преследованиями, в красавице тут же вспыхивают чувства. После того как парочку чуть не убили, Жанетт самозабвенно целует удивленного героя Ришара со словами: «Ты никогда не понимал женщин».

«Он начинает сердиться», Джеки Логан, 1974



Фото: kinopoisk.ru







































«Не упускай из виду» — не единственная комедия, в которой Биркин сыграла с Пьером Ришаром. В «Он начинает сердиться» актриса предстала в привычном и понятном для нее амплуа — популярной кинозвезды Джеки Логан. На первый взгляд успешная и уверенная в себе кинодива на деле оказалась обычной одинокой женщиной. Как это часто случается в реальной жизни знаменитостей, актрисе даже не с кем было поделиться секретами. На одну ночь ее слушателем стал простодушный Пьер Дюруа, который неосторожно рассказал все секреты новой подруги редактору местной газеты…