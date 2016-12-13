Путин не выйдет на татами в японском Центре восточных единоборств

15–16 декабря президент РФ посетит Страну восходящего солнца с рабочим визитом
Российский президент Владимир Путин в ходе рабочего визита в Японию посетит Центр восточных единоборств.
Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Он сообщил, что Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ посетят Центр восточных единоборств, где их будет приветствовать вице-президент японской федерации дзюдо Ямасита.
«Там будет показательное выступление, демонстрация традиционных приемов дзюдо», — подчеркнул Ушаков, передает «Интерфакс».
«Состоится краткая беседа лидеров двух стран с Ямасита и бывшим премьер-министром Японии Мори, который будет на этом мероприятии. Это станет завершающей точкой визита президента в Токио», — добавил он.
На вопрос о том, выйдет ли сам Владимир Путин на татами, Ушаков ответил отрицательно: «Нет, не планируется это».
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