Псковский поэт Артем Верле получил премию «Московский счет»

Житель Пскова Артем Верле удостоен поэтической премии «Московский счет» за лучшую дебютную книгу 2015 года. Речь идет о сборнике «Хворост», который выпустило одно из московских издательств. Награда была вручена на 18-й Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction в Москве, сообщает Псковское агентство информации.

Артем Верле преподает философию в Псковском университете. Впервые его стихи были опубликованы в 2013 году в журнале «Воздух». Верле также известен как публицист и куратор сеансов современной поэзии «Поэтопроектор».

Литературная премия в области поэзии «Московский счет» присуждается с 2003 года. Награда создана как отражение коллективной оценки московскими поэтами событий в поэтической жизни столицы.

Как ранее писали «Известия», в ярмарке Non/fiction № 18 приняли участие около 300 издательств, книготорговых предприятий и учреждений культуры из 17 стран мира. Почетным гостем выставки впервые стала Великобритания. Мероприятие посетили писатели Джулиан Барнс, Дженни Брум и другие авторы.