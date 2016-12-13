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Псковский поэт Артем Верле получил премию «Московский счет»

В 2015 году вышла его дебютная книга «Хворост»

Житель Пскова Артем Верле удостоен поэтической премии «Московский счет» за лучшую дебютную книгу 2015 года. Речь идет о сборнике «Хворост», который выпустило одно из московских издательств. Награда была вручена на 18-й Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction в Москве, сообщает Псковское агентство информации.

Артем Верле преподает философию в Псковском университете. Впервые его стихи были опубликованы в 2013 году в журнале «Воздух». Верле также известен как публицист и куратор сеансов современной поэзии «Поэтопроектор».

Литературная премия в области поэзии «Московский счет» присуждается с 2003 года. Награда создана как отражение коллективной оценки московскими поэтами событий в поэтической жизни столицы.

Как ранее писали «Известия», в ярмарке Non/fiction № 18 приняли участие около 300 издательств, книготорговых предприятий и учреждений культуры из 17 стран мира. Почетным гостем выставки впервые стала Великобритания. Мероприятие посетили писатели Джулиан Барнс, Дженни Брум и другие авторы.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Псковский поэт Артем Верле получил премию «Московский счет»

В 2015 году вышла его дебютная книга «Хворост»

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