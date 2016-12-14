На исламских радикалов наступают радиоэфиром

Американские военные начали против ИГ (запрещено в РФ) одну из самых масштабных кампаний радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в истории современных войн. Впервые за пять лет в зоне Персидского залива замечены стратегические самолеты-разведчики RC-135 Rivet Joint ELINT, которые действуют с базы Эль-Удейд в Катаре. В связке с RC-135 работают самолеты РЭБ корпуса морской пехоты США EA-6B Prowler, которые взлетают с базы Инджирлик в Турции. От ВМС в операции участвуют двухместные EA-18G Growler (специальная РЭБ-версия палубного истребителя-штурмовика), базирующиеся на авианосце «Теодор Рузвельт».

Основным звеном группировки являются разведчики RC-135 из 379-го экспедиционного авиакрыла, которые способны на расстоянии в десятки километров засекать сигналы даже портативных станций и либо глушить их с помощью бортового оборудования, либо передавать координаты самолетам ударной авиации. «Проулеры» морпехов и палубные «Гроулеры» моряков получают разведданные от RC-135 и тоже глушат нужные частоты.

Предполагается, что RC-135 работают в основном над Ираком, а в небе над Сирией схожую миссию выполняют российские Ту-214Р.

Самолеты радиоэлектронной разведки работают на высотах, недоступных для средств ПВО боевиков. Кроме того, большинство полетов совершается ночью, так что противник даже не видит борт.

В начале декабря споттеры заметили, как RC-135 взлетали с катарской авиабазы Эль-Удейд и направлялись на север — в сторону Ирака. Затем в сети появились официальные фото дозаправки этих самолетов на пути в Ирак. Основными целями для них являются мобильные телефоны и портативные гражданские рации, используемые джихадистами. Путем анализа собранной информации экипаж может определить местонахождение, маршрут движения и даже примерный состав групп боевиков. Главное — обеспечить непрерывность патрулирования, поскольку для вычисления радиоточек противника требуется обработать большой массив информации.

По оценкам специалистов Пентагона, боевики ИГ полагаются главным образом на коммерческие радиостанции и мобильники, а также активно используют интернет и электронную почту. Мониторинг радиоэфира позволяет вычислить командиров и либо заглушить их передающие устройства с помощью мощных сигналов собственных передатчиков, либо навести на них бомбардировщики.

Как рассказал «Известиям» Сергей Денисенцев, один из авторов книги «Радиоэлектронная борьба. От экспериментов прошлого до решающего фронта будущего», применение тяжелых самолетов РЭБ означает, что боевиков ИГ пытаются выдавить из радиоэфира.

— Речь идет о том, чтобы максимально затруднить использование противником радиоэфира, — поясняет эксперт. — Даже если задача будет решена на 95–99%, это уже очень серьезная проблема для противника. У террористов не получится использовать ни сотовую связь, ни простые коммерческие станции, ни дешевые средства радиоподрыва самодельных фугасов. Есть современные военные радиостанции, которые могут работать и в условиях радиоэлектронного противодействия, но у ИГ ограничены возможности по закупке такого радиооборудования, ведь чем масштабнее РЭБ, тем противнику сложнее и дороже преодолевать ее.

По словам специалиста, применение именно воздушных средств РЭБ обусловлено особенностями театра военных действий.

— Большой самолет может дольше находиться в воздухе, его можно дозаправлять, он несет более мощные системы глушения, которые действуют на большей дистанции, а единственное ограничение — физические возможности экипажа, — добавляет Денисенцев. — Современные воздушные системы РЭБ решают задачу не только радиоэлектронного подавления, но и радиоразведки. Можно увидеть, какое количество абонентов работает, с какой интенсивностью они передают информацию. Это важный компонент разведки.

Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов отметил в разговоре с «Известиями», что американцы последние 15 лет в связи с войнами в Ираке и Афганистане усиленно занимаются развитием средств РТР/РР и РЭБ против повстанческих групп.

— Обнаружение или глушение мобильников и портативных раций сейчас достаточно несложная и типовая задача для соответствующих военных систем РЭБ. У США накоплен богатый опыт и создано большое количество технических средств, — говорит Барабанов. — В частности, создан целый флот легких двухмоторных турбовинтовых самолетов MC-12W Liberty (на базе Beechcraft King Air 350, есть также вариант RC-12X) с соответствующей аппаратурой — более 60 единиц, активно и, по мнению американцев, эффективно используемых в Ираке и Афганистане. Так что опыт у американцев большой.