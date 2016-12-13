Встреча по национальным интересам

Президент России Владимир Путин посетит в Японию с двухдневным визитом, по итогам которого планируется подписать более 20 документов. Российская сторона рассчитывает, что переговоры президента РФ с японским премьер-министром будут способствовать наращиванию доверия между странами и народами, без которого трудно подписать мирный договор. В Кремле настроены оптимистично относительно поездки, но с осторожностью оценивают перспективы решения территориального вопроса.

Владимир Путин и Синдзо Абэ в этом году встречались уже трижды, причем японский премьер два раза посещал Россию: он был в Сочи, а также во Владивостоке, где принял участие в Восточном экономическом форуме. Приглашение президенту РФ посетить Японию было сделано уже давно, но нанести его не получалось из-за того, что Токио приосединился к антироссийскому санкционному режиму. Япония еще не отменила санкции, но после ряда встреч Владимир Путин все же принял решение посетить дальневосточного соседа. На одной из пресс-конференций российский лидер, отвечая на вопрос "Известий" о взаимодействии с Японией, рассказал, что с Синдзо Абэ у него сложились хорошие отношения и обращаются они друг к другу на "ты".

Программа визита отражает дружественный настрой принимающей стороны. Ожидается, что Владимир Путин посетит не только Токио, но и префектуру Ямагути, откуда родом нынешний премьер Японии. Помощник президента России Юрий Ушаков особенно подчеркнул факт приглашения российского лидера на "малую Родину" Абэ. По словам Юрия Ушакова, японский премьер впервые решил позвать иностранного лидера в свою префектуру. Там главы государств проведут переговоры в узком составе и тет-а-тет.

На следующий день президент и премьер продолжат работать в Токио. Владимир Путин и Синдзо Абэ проведут еще одни переговоры, где будут присутствовать и представители деловых кругов. По итогам визита планируется подписать целый ряд соглашений - около 10 по линии официальных ведомств и 15 - между компаниями. После пресс-конфренции для представителей СМИ Владимир Путин и Синдзо Абэ примут участие в российско-японском бизнес-форуме. В конце дня президент и премьер посетят центр восточных единоборств "Кодокан", где Владимир Путин уже был в ходе одного из своих визитов в Японию. Лидеры стран будут наблюдать за боями дзюдоистов, а после - пообщаются с борцами.

Накануне своего визита Владимир Путин дал интервью японским журналистам. Он признался, что дзюдо для него - это "первая любовь" в мире спорта.

Курильский вопрос

Владимир Путин неоднократно заявлял, что отсутствие мирного договора между Японией и Россией - это анахронизм, который мешает взаимовыгодному сотрудничеству двух стран. Синдзо Абэ также призывал перевернуть страницу истории в отношениях двух держав. При этом Москва дала понять, что в ходе этого визита достичь принципиальных договоренностей относительно Южных Курил вряд ли удастся.

- Я думаю, что это не секрет, я очень люблю Японию, японскую культуру, спорт, в том числе дзюдо, но ничего обидного не скажу, если отмечу, что Россию я люблю ещё больше. И вести переговоры и господин премьер-министр, и я будем исходя из наших национальных интересов – из интересов России, из интересов Японии. Мы должны найти компромисс. Мы должны понимать, что результаты той ужасной трагедии XX века, которой является Вторая мировая война, закреплены в соответствующих международных документах, и это очень тонкая вещь, как отрегулировать все спорные вопросы, не разрушая всего фундамента международной правовой базы, возникшей в результате Второй мировой войны. Поэтому ещё раз хочу сказать: мы не можем предвосхищать хода и тем более результатов наших переговоров, - сказал японским журналистам Владимир Путин.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также призвал не ждать переломных решений в территориальном споре. Он отметил, что это сложный вопрос, для разрешения которого даже не стоит ставить конкретные временные рамки. Вместе с тем, Юрий Ушаков не исключил, что Владимир Путин и Синдзо Абэ сделают совместное заявление о возможности совместной хозяйственной деятельности на Курилах, однако и этот пункт пока не утвержден.

