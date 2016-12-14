Велоспорт получит нового руководителя

14 декабря состоится отчетно-выборная конференция Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). На пост президента организации претендуют два кандидата: трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов и бизнесмен, член попечительского совета ФВСР Александр Винокуров. Действующий руководитель ФВСР владелец команды «Катюша-Альпецин» Игорь Макаров, занимающий эту должность с июня 2010 года, отказался от участия в выборах.

Вячеслав Екимов — лучший велосипедист XX века в России, золотой медалист трех Олимпийских игр (Сеул-1988, Сидней-2000, Афины-2004), шестикратный чемпион мира. Выступал в составе профессиональных команд высшего дивизиона на протяжении 26 лет (1990–2006 годы). На его счету 77 профессиональных побед, включая Кубки мира и этапы на гранд-турах. По окончании профессиональной карьеры Вячеслав Екимов занял пост генерального менеджера российской команды «Катюша». Покинуть свою должность он планирует 31 декабря 2016 года.

— «Катюша» отдаляется от России, поэтому я принял решение покинуть проект (с 2017 года команда будет выступать под швейцарским флагом и носить имя «Катюша-Альпецин» в честь нового титульного спонсора из Германии. — «Известия»), — рассказал Вячеслав Екимов. — Теперь у меня есть цель — стать президентом ФВСР. Мое выдвижение поддержал Игорь Макаров, и я надеюсь, что меня поддержат большинство делегатов отчетно-выборной конференции. Я хочу использовать все свои накопленные навыки, опыт на благо своей страны. У меня есть план развития работы федерации в спортивной области — необходимо заняться подготовкой высококлассных тренеров, резерва для сборной России. Меня заверили, что у федерации сохранится попечительский совет и определенное финансирование.



Александр Винокуров вошел в попечительский совет федерации в 2015 году по приглашению его председателя Сергея Чемезова. Он возглавил комитет по финансированию. При его непосредственном содействии федерация привлекла новых партнеров, среди которых можно отметить такие компании, как «Русал», «Аэрофлот», «Согаз» и «Российский Капитал».

В случае победы Александр Винокуров намерен уделить особое внимание развитию велоспорта в регионах.

— Я принял решение о выдвижении своей кандидатуры, так как увидел, что федерации и регионам необходимо планомерное содействие — как в плане финансового обеспечения различных процессов, так и в решении многих административных вопросов на местах, — рассказал «Известиям» бизнесмен. — Уверен, что имею сильный и подтвержденный опыт для решения именно этих задач, широкие контакты в бизнес-сообществе. Я занимаюсь поддержкой спорта уже более пяти лет. Спорт помогает в жизни — это постоянный источник сил для занятия бизнесом и дальнейшего саморазвития. Ощущение, что я могу помочь профессиональным и начинающим российским спортсменам, стало важной мотивацией для поддержки ФВСР.

Вне зависимости от результатов выборов Александр Винокуров продолжит финансировать российский велоспорт.

— Если победу одержит мой конкурент, я продолжу заниматься поддержкой отечественного спорта, — продолжил кандидат. — Как спортсмен и как финансист я приложу максимум усилий для вложений в здоровье нации — это высшая инвестиция, которую мы можем сделать. Уверен, что велоспорт в России находится на высоком уровне. Игорь Макаров внес неоценимый вклад в его развитие в нашей стране, создавая и лично поддерживая команды разного уровня, повысив наше представительство и роль в Международном союзе велосипедистов (UCI).

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