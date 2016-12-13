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Власти снесут около 9 тыс. объектов на побережье Крыма

В частности, их ликвидируют в Алуште и Коктебеле

Около 9 тыс. зданий и построек, расположенных вдоль побережья Крыма, снесут в рамках благоустройства прибрежных территорий. Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов в ходе Дня республики в «Деловой России». По его словам, стратегия застройки прибрежных территорий сейчас разрабатывается. В частности, такие объекты планируется ликвидировать в Алуште и Коктебеле.

«Сегодня потенциально в зону сноса и благоустройства в Крыму попадает около 9 тыс. объектов. В бюджете Крыма уже заложен 1 млрд рублей на эти цели», — цитирует Аксенова ИА «Крыминформ».

Он подчеркнул, что речь идет о тех объектах, которыми хаотично застроены набережные крымских приморских городов и поселков.

«Те объекты, которые соответствовали украинскому законодательству, но мешают развитию и противоречат здравому смыслу, — к ним будет применен принудительный выкуп. У кого не было документов — будут снесены», — отметил Аксенов.

Глава региона добавил, что прибрежные территории необходимо благоустраивать, равно как набережные в каждом приморском городе.

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Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Власти снесут около 9 тыс. объектов на побережье Крыма

В частности, их ликвидируют в Алуште и Коктебеле

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