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Эйфелеву башню закрыли в Париже из-за забастовки

Работники главной достопримечательности Франции требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты

Во Французской столице во вторник, 13 декабря, закрыли для туристов главную достопримечательность страны — Эйфелеву башню.

Сотрудники башни устроили забастовку и выдвинули требования по улучшению условий труда и повышению заработной платы. Порядка 300 человек из них недовольны нежеланием руководства вести с ними переговоры и идти на диалог по вопросам организации.

Представители Общества эксплуатации достопримечательности также сожалеют, что люди, которые приобрели билеты на посещение Эйфелевой башни, не смогли посетить ее из-за забастовки, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Эйфелеву башню закрыли в Париже из-за забастовки

Работники главной достопримечательности Франции требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты

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