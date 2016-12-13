Эйфелеву башню закрыли в Париже из-за забастовки

Во Французской столице во вторник, 13 декабря, закрыли для туристов главную достопримечательность страны — Эйфелеву башню.

Сотрудники башни устроили забастовку и выдвинули требования по улучшению условий труда и повышению заработной платы. Порядка 300 человек из них недовольны нежеланием руководства вести с ними переговоры и идти на диалог по вопросам организации.

Представители Общества эксплуатации достопримечательности также сожалеют, что люди, которые приобрели билеты на посещение Эйфелевой башни, не смогли посетить ее из-за забастовки, сообщает сайт «Комсомольской правды».