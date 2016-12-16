Спортивные выходные с «Известиями»

Хоккей. Евротур. Кубок «Первого канала»

После успеха резервного состава сборной России на первом этапе Евротура в Хельсинки подопечные Олега Знарка, усиленные звездами уровня Ильи Ковальчука и Павла Дацюка, являются фаворитами Кубка «Первого канала», в 1969–1996 годах носившего название «Турнир на приз газеты «Известия». Год назад наша команда заняла на домашнем турнире последнее место, но после триумфа на Кубке Карьялы у отечественных болельщиков есть повод ждать успешного выступления от сборной России.

16 декабря, 19.00, Россия–Чехия; 17 декабря, 12.00, Финляндия–Швеция; 18 декабря, 13.00, Чехия–Швеция; 17.00, Россия–Финляндия

Бокс. Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC. Александр Поветкин (Россия) — Бермейн Стиверн (Канада)

Фото: ИЗЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе





































В субботу в 15-тысячном зале международного выставочного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО» состоится встреча российского боксера Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном. Для Поветкина это будет первый бой после более чем годичного простоя, вместившего в себя скандал с обнаружением в его организме незначительной дозы мельдония и последующим снятием временной дисквалификации. Стиверн также не выходил на ринг больше года, однако оба боксера считают, что это не скажется на качестве их поединка. По мнению экспертов, Поветкин является фаворитом боя в Екатеринбурге. В случае успеха он получит шанс встретиться с Деонтеем Уайлдером — действующим чемпионом мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Именно с американцем Поветкин должен был выйти на ринг незадолго до своей дисквалификации, но после скандала с мельдонием Уайлдер отменил бой.



17 декабря, 19.00. Арена «Екатеринбург-ЭКСПО» (Екатеринбург). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Футбол. Клубный чемпионат мира. «Реал» (Мадрид, Испания) — «Касима Антлерс» (Касима, Япония)

Фото: TASS/ZUMA/Wang Lili

Японский клуб стал первым в 11-летней истории турнира представителем Азии, дошедшим до финала Клубного чемпионата мира по футболу. В полуфинале бывшая команда Зико и Бебето неожиданно обыграла мексиканскую «Америку» и теперь встретится с действующим победителем Лиги чемпионов — мадридским «Реалом», уверенно лидирующим в чемпионате Испании. Несмотря на травму Гарета Бэйла, команда Зинедина Зидана является однозначным фаворитом и может во второй раз в своей истории официально стать лучшим футбольным клубом планеты.

18 декабря, 13.30. Стадион «Ниссан» (Йокогама, Япония). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Биатлон. Кубок мира. Третий этап

Фото: РИА Новости/СБР/Андрей Аносов

После неудачного старта сезона мужская сборная России вышла из кризиса. На финише первого этапа в Эстерсунде Антон Бабиков выиграл золото в гонке преследования, а Максим Цветков — серебро. Второй этап в словенской Поклюке стал успешным для лидера нашей команды Антона Шипулина — он выиграл бронзу в спринте и гонке преследования, а также взял серебро в эстафете совместно с Бабиковым, Цветковым и Матвеем Елисеевым. Благодаря этому Шипулин вышел на третье место в общем зачете, уступая лишь французу Мартену Фуркаду и норвежцу Йоханессу Бе. При этом в число 15 лучших спортсменов, помимо Шипулина, сегодня входят Цветков (4-е место), Бабиков (11-е) и Елисеев (13-е). Несколько хуже обстоят дела у женской сборной, которая на последней эстафете заняла не самое плохое шестое место, но в общем зачете лучшей является Екатерина Глазырина, находящаяся лишь на 24-м месте.

17 декабря, гонки преследования: 17.00 (12,5 км у мужчин), 19.30 (10 км у женщин); 18 декабря, масс-старты: 13.45 (15 км у мужчин), 16.15 (12,5 км у женщин). Биатлонный стадион (Ново-Место, Чехия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»



Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА–«Барселона»

Фото: РИА Новости/Михаил Сербин

После 11 туров ЦСКА уверенно лидирует в регулярной части сезона Евролиги, потерпев всего одно поражение. «Барселона» в этом сезоне выступает очень неровно и замыкает первую восьмерку таблицы «регулярки», до сих пор не обеспечив себе попадание в четвертьфинал. Пока каталонцы выиграли пять матчей при шести поражениях. Таким образом, испанская команда может провалить второй подряд еврокубковый сезон. В предыдущем «Барса» была переиграна в четвертьфинале краснодарским «Локомотивом-Кубанью», в результате чего «железнодорожники» попали в «Финал четырех». Это был первый случай в истории Евролиги, когда в финальном квартете оказались два российских клуба. В итоге успех праздновал ЦСКА, который сейчас уверенно идет к сохранению титула, а каталонскому клубу, чтобы не осложнить себе борьбу за выход в плей-офф, нужно обязательно побеждать в Москве.

16 декабря, 20.30. Дворец спорта «Мегаспорт». Прямая трансляция на «Матч! Наш спорт»

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