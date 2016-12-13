В брянских колониях заключенные смогут получать высшее образование

Осужденные, которые отбывают наказание в колониях Брянской области, смогут получить высшее образование. Об этом договорились врио начальника УФСИН по Брянской области Сергей Поршин и ректор Брянского государственного инженерно-технологического университета Валерий Егорушкин.

Ректор сообщил, что в вузе есть возможности для подготовки по направлениям, связанным с автомобильным хозяйством, деревообработкой и строительством. А преподаватели университета прямо в исправительной колонии могут вести занятия с желающими получить высшее образование либо рабочую специальность.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, в ближайшее время будет подписано соглашение о сотрудничестве, которое определит список специальностей и детали образовательного процесса.