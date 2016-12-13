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В брянских колониях заключенные смогут получать высшее образование

Занятия будут проходить прямо в местах лишения свободы

Осужденные, которые отбывают наказание в колониях Брянской области, смогут получить высшее образование. Об этом договорились врио начальника УФСИН по Брянской области Сергей Поршин и ректор Брянского государственного инженерно-технологического университета Валерий Егорушкин.

Ректор сообщил, что в вузе есть возможности для подготовки по направлениям, связанным с автомобильным хозяйством, деревообработкой и строительством. А преподаватели университета прямо в исправительной колонии могут вести занятия с желающими получить высшее образование либо рабочую специальность.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, в ближайшее время будет подписано соглашение о сотрудничестве, которое определит список специальностей и детали образовательного процесса.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

В брянских колониях заключенные смогут получать высшее образование

Занятия будут проходить прямо в местах лишения свободы

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