Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Томские ученые нашли новый способ добычи трудноизвлекаемой нефти

В Институте химии нефти предложили экономичный способ нефтедобычи с использованием свекольной кожуры

Томские ученые нашли новый способ добычи трудноизвлекаемой нефти. В Институте химии нефти СО РАН разрабатывают экономичный метод с использованием уробактерий свеклы, которые содержатся в ее кожуре.

Суть метода заключается в том, что в пласт одновременно вводятся раствор нефтевытесняющей композиции и уробактерии свеклы. Последние, обладая свойствами катализатора, активно усваивают углеводороды нефти. После обработки скважину на несколько суток закрывают, а после вскрытия начинают добычу, передает ИА FlashSiberia.

Кожуру разработчики предлагают брать на сахарных заводах и производствах, где выпускают продукты из свеклы. На 1 т композиции нужно 500 г свекольной кожуры.

Томские ученые намерены на основе уробактерий свеклы разработать раствор, который будет вводиться в пласт.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Томские ученые нашли новый способ добычи трудноизвлекаемой нефти

В Институте химии нефти предложили экономичный способ нефтедобычи с использованием свекольной кожуры

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Тамара Гузенкова

политолог

Все мнения

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Андрей Клишас

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке