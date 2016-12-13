Томские ученые нашли новый способ добычи трудноизвлекаемой нефти. В Институте химии нефти СО РАН разрабатывают экономичный метод с использованием уробактерий свеклы, которые содержатся в ее кожуре.



Суть метода заключается в том, что в пласт одновременно вводятся раствор нефтевытесняющей композиции и уробактерии свеклы. Последние, обладая свойствами катализатора, активно усваивают углеводороды нефти. После обработки скважину на несколько суток закрывают, а после вскрытия начинают добычу, передает ИА FlashSiberia.

Кожуру разработчики предлагают брать на сахарных заводах и производствах, где выпускают продукты из свеклы. На 1 т композиции нужно 500 г свекольной кожуры.

Томские ученые намерены на основе уробактерий свеклы разработать раствор, который будет вводиться в пласт.