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Вторник,
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Boeing сократит производство лайнеров 777

Вместо семи самолетов корпорация будет выпускать пять в месяц

Из-за снижения спроса американская корпорация Boeing приняла решение сократить производство лайнеров 777 до пяти в месяц вместо семи. Изменения планов производства может способствовать сокращению рабочих мест.

Количество заказов на самолеты в некоторых регионах сократилось. Сообщения с данным содержанием получили все сотрудники корпорации в понедельник.

Ранее иранская авиакомпания Iran Air подписала с Boeing контракт на поставку 80 самолетов, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Boeing сократит производство лайнеров 777

Вместо семи самолетов корпорация будет выпускать пять в месяц

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