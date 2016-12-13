Boeing сократит производство лайнеров 777

Из-за снижения спроса американская корпорация Boeing приняла решение сократить производство лайнеров 777 до пяти в месяц вместо семи. Изменения планов производства может способствовать сокращению рабочих мест.

Количество заказов на самолеты в некоторых регионах сократилось. Сообщения с данным содержанием получили все сотрудники корпорации в понедельник.

Ранее иранская авиакомпания Iran Air подписала с Boeing контракт на поставку 80 самолетов, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на агентство «Франс Пресс».