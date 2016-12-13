На Украине заявили об обнаружении большого месторождения газа

Врио председателя Госслужбы геологии и недр Украины Николай Бояркин заявил об обнаружении экспедицией научно-исследовательского судна «Искатель» на северо-западном шельфе Черного моря (Одесская область) большого месторождения газа.



Уточняется, что крупные газовые запасы якобы составляют не менее 40 млрд куб. м газа на площади 7 тыс. кв. м.



«Тот факт, что Украина возобновила поиск нефти и газа на шельфе Черного моря, свидетельствует о титаническом сдвиге в геологоразведке страны», — цитирует руководителя украинского ведомства «Федеральное агентство новостей».



Геолого-разведочное судно «Искатель» — единственное на Украине. Оно отправилось из Одессы в первый поисковый рейс на шельф 17 ноября после трехлетнего сухого отстоя.



Напомним, Украина утверждает, что газовые месторождения в российских территориальных водах Черного моря принадлежат ей, угрожая России судебным процессом из-за якобы незаконной добычи газа.

